Жительнице Хабаровского края вынесли приговор за гибель детей на пожаре

В Хабаровском крае суд вынес обвинительный приговор 23-летней женщине, дети которой погибли при пожаре. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что утром 6 марта 2021 года обвиняемая оставила в частном доме трех малолетних детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения и ушла к соседке. Также она оставила включенным в электрическую сеть насос, который находился в неисправном состоянии, о чем женщина знала.

В результате перегруженности сети возник пожар. Одного ребенка удалось спасти, двое других погибли от острого отравления продуктами горения, пишет Transsibinfo.com.

Солнечный районный суд признал 23-летнюю уроженку Читинской области виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Ей назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.