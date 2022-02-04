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Истребители пятого поколения Су-57 заметили в Новосибирске

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Фотографы, занимающиеся съемкой самолетов, запечатлели в новосибирском аэропорту Толмачево два новых истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщается в блоге BMPD в LiveJournal.

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Отмечается, что посадка самолетов в аэропорту Новосибирска является промежуточной. Новые Су-57 построили на заводе в Комсомольске-на-Амуре, они направляются к местам базирования в европейской части России.

31 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что наращивает объемы производства истребителей пятого поколения Су-57. Также одним из итогов года в ОАК назвали показ на авиасалонах прототипа нового легкого однодвигательного истребителя Checkmate.

28 июля начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом. Несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует, указал Дорофеев.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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