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Из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство россиянин

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В Германии в аэропорту Франкфурт-на-Майне сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и ФСИН России был передан разыскиваемый за совершение убийства россиянин Артур Озманян. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По версии следствия, в июне 2012 года Озманян вместе со своим знакомым проводил время в ночном клубе в городе Нерехта Костромской области, где у них произошел конфликт с компанией из трех молодых людей.

На улице между ними завязалась драка, в ходе которой фигурант и его сообщник нанесли ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылись. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них скончался от полученных травм.

В октябре 2013 года судом был вынесен приговор сообщнику Озманяна.

«Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 и частью 1 статьи 112 УК РФ. Самому же Озманяну, подозреваемому в убийстве, удалось скрыться от следствия и покинуть территорию России. Его задержали спустя девять лет после совершения преступления в июле 2021 года в Германии. Сегодня он будет доставлен в Москву», — приводит слова Волк портал «МВД Медиа».

В сентябре 2021 года компетентные органы Германии экстрадировали в Россию обвиняемого в пособничестве в убийстве Радика Гильманова.

По версии следствия, в 2000 году Гильманов по предложению двоюродного брата вступил с ним в сговор с целью убийства их родственницы в городе Нефтекамск, чтобы завладеть ее имуществом. В феврале 2001 года они совершили убийство родственницы, сопряженное с разбоем.

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