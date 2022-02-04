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Продажи Lada в январе упали на 17%

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Российские дилеры «АвтоВАЗа» в январе 2022 года продали 18 045 новых автомобилей Lada. Это на 17,4% меньше, чем в январе 2021 года. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что самой популярной Lada у россиян стала модель Vesta. Всего в первый месяц 2022 года было продано 5953 таких автомобиля, что на 6,2% меньше, чем год назад. Второе место занимает Lada Granta — 5526 машин (–28,4%). Третье место занимает Niva с результатом 2555 автомобилей (–9%).

Кроме того, если в январе 2021 года доля рынка Lada в России составляла 23%, то в январе этого года она снизилась на 3,3%, до 19,7%.

«АвтоВАЗ» объявил 2 февраля о запуске новой расширенной программы поддержки на дорогах «Lada Помощь на дороге Плюс».

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