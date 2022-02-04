Более 1 т сыров из Швейцарии не пустили в Псковскую область

Почти 1,5 т сыров из Швейцарии не пропустили в Псковскую область. Проверку проводили инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пресс-службе ведомства Псковской ленте новостей рассказали, что на российско-латвийском участке госграницы в МАПП Убылинка специалисты задержали для проверки автомобиль, следовавший в Москву.

Во время проверки выяснилось, что на грузовом отсеке автомобиля нет пломб с номером, указанном в ветеринарном сертификате Швейцарии. Перемещение сыров по таможенной территории Европейского экономического союза запретили. Груз отправили обратно в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время будут внесены поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»». Документом предлагается дополнить его новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».