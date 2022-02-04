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Ученые оценили отмену карантина для контактировавших с заболевшими COVID-19

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Ученые 4 февраля оценили снятие ограничений для тех лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

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««Омикрон» очень заразен, но протекает не так тяжело, как предыдущие варианты. Поэтому к нему следует относиться как к обычной простуде, работать над вакцинацией и лекарствами, а вводить ограничения бессмысленно», — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она подчеркнула, что необходимость в снятии мер для контактировавших связана и с тем, что многие болеют новым штаммом COVID-19 бессимптомно.

С мнением Попович согласился и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Специалист заявил, что подобные действия оправданы тем, что «Омикрон» имеет короткий инкубационный период.

«Распространенность «Омикрона» настолько широка, что делает карантинные мероприятия не столь эффективными, какими они должны быть», — заключил специалист в беседе с РБК.

3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специальные действия по ограничению контактировавших просто теряют смысл, а при других вариантах коронавируса будет использоваться другая тактика.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о возможном снятии ограничений для лиц, которые контактировали с больными коронавирусом.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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