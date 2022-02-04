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В США признали неуязвимость России перед санкциями

Bloomberg: Россия возвела прочную «финансовую крепость» и сможет устоять перед новыми санкциями Запада
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Кремль стал менее уязвим перед западными санкциями благодаря тому, что в последние годы смог построить крепкую «финансовую крепость», позволяющую пережить новые ограничения. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

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«Президент США Джо Байден заявил, что запланированные санкции в случае вторжения России в Украину окажут «разрушительное воздействие» на ее экономику. Но после того как Кремль провел последние восемь лет, готовясь к новым санкциям, экономисты говорят, что боль может быть не такой сильной, как некоторые ожидают», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена и союзники США, могут повлиять только на инвестиционный климат в стране, однако не способны спровоцировать падение экономики, как в 2014 году. Тогда Россия погрузилась в финансовый кризис, рубль потерял почти половину своей стоимости, так как резервы Центробанка сократились на $130 млрд, уточняет автор.

Между тем, отмечается в материале, новые шаги могут подогреть инфляцию и «заставить инвесторов бежать», но всего этого может оказаться недостаточно, чтобы вызвать такие же потрясения.

«Большая разница заключается в том, что цены на нефть, основной экспорт России, сейчас растут, а не падают, как это было в 2014 году», — заключает автор.

Как допускает Bloomberg, лишь более экстремальные сценарии могут повлиять на рост российской экономики.

Ранее, 31 января, стало известно, что на этой неделе сенат конгресса США может согласовать новый пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что американские законодатели до сих пор не пришли к единому мнению о том, стоит ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что правительство США разработало санкционные списки на случай «вторжения» России на Украину. В списки также вошли российские чиновники и члены их семей. До этого, 29 января, сообщалось, что новые санкции США против России будут нацелены на ослабление промышленного потенциала страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны.

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