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Холдинг VK поддержал посвященную российским спортсменам кампанию

В день открытия Олимпийских игр кампанию #wewillROCyou поддержал холдинг VK
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Холдинг VK в пятницу, 4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, поддержал компанию #wewillROCyou, посвященную спортсменам сборной Олимпийского комитета России.

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Пользователи VK могут оставить на своей странице в социальной сети «пасхалки» в виде снежков. Разбив их, можно поддержать #wewillROCyou на сервисах компании.

Также можно поддержать российских спортсменов с помощью «Клипов». Для этого пользователи сервиса могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Кроме того, в соцсети «Одноклассники» появились рамки для фото с хештегом #wewillROCyou. Акция в поддержку спортсменов также проходит в TikTok. В день открытия Олимпиады тиктокеры обыгрывают мысль «Родился в России — готов к Олимпиаде».

Российские спортсмены выступают на ОИ под флагом ROC (Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.

2 февраля музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou: он высказался в поддержку российских олимпийцев и, возможно, заявил новый символ кампании — снежок. В ролике он кидает снежок в камеру.

В свою очередь, фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны. На данный момент петиция собрала уже более 46 тыс. подписей.

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Согласно решению CAS, России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

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