Французы раскритиковали США за обвинения России в подготовке фейка

Читатели французской газеты Le Figaro c иронией восприняли заявления властей США о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео с нападением украинских военных.

«Звучит комично, учитывая, что Киев планировал наступление на Донбасс и Крым. Кроме того, мы уже несколько недель наблюдаем, как иностранные государства размещают войска на украинской территории», — отметил пользователь под ником Pantxoa 1.

Другой читатель, авторизованный под ником rafranck, назвал пропагандой подобные обвинения США.

«К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет», — написал он.

Пользователь GEBAR72, в свою очередь, указал на то, что американские власти — лучшие в распространении фейков.

«Скоро они обвинят русских в наличии оружия массового поражения…» — написал Marco54.

Как убежден Moirions, американские демократы хотят войны любой ценой, с этой целью они готовы распространять лживую информацию. В качестве примера он привел инцидент 2003 года, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл обвинил Ирак в хранении «тонн» бактериологического и химического оружия. Тогда политик показал пробирку с белым порошком, который якобы являлся образом иракского оружия.

«Все помнят про пробирку Колина Пауэлла, в которой в лучшем случае была мука», — указал Moirions.

Власти США заявили, что российские спецслужбы якобы занимаются разработкой видеозаписи с инсценировкой нападения на РФ украинских военных. По мнению Вашингтона, данный ролик планируется использовать в качестве предлога для военных действий в отношении Украины.

При этом в США не привели конкретных доказательств данным обвинениям. Так, накануне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс призвал журналистов, попросивших привести доказательства готовящейся провокации, верить властям на слово. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, порекомендовал на слово не верить никому, «особенно Госдепу касательно этих вопросов».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал утверждение о том, что Россия готовит подобное видео, бредом. Песков, в свою очередь, отметил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

Заявления о якобы подготовке Россией фейкового видео также опроверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что Россия никогда не занимается такими вещами.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 31 января подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки на Украине лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, целью данных спекуляций является размещение как можно большего количества военной техники НАТО у границ РФ.