Праправнук русского писателя Федора Достоевского Алексей Достоевский прокомментировал в интервью РЕН ТВ 4 февраля взлет продаж в Англии книг его предка на 400%.

«С чем это связать — не знаю. С ситуацией в мире, локализацией человека на уровне своего места, своего дома, своего города и страны», — процитировали его слова на сайте телеканала.

Потомок русского писателя предположил, что взлет продаж книг мог быть спровоцирован появлением большего количества времени у людей из-за пандемии. Алексей Достоевский подчеркнул, что творчество его прапрадеда будет открыто для всех с разных сторон: психологической или христианских ценностей.

Федор Михайлович Достоевский родился в 1821 году.

Его первый роман «Бедные люди» высоко оценили критики Николай Некрасов и Виссарион Белинский.

В 1860 годы Достоевский издавал журналы «Время» и «Эпоха». В это время писатель часто бывал за границей: в Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Австрии.

В последующие двадцать лет Федор Достоевский написал романы, которые потом назвали «великим пятикнижием»: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме «Подростка», вошли в список «100 лучших книг всех времен» по версии Норвежского книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. Роман «Братья Карамазовы» стал последним произведением писателя. Он был дописан в ноябре 1880 года.

13 января министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, перечисляя приоритеты работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сделал отсылку к роману русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Он заявил, что невозможно обрести гармонию между государствами, если закрывать глаза на страдания людей, живущих в них.