Оборудование на 107 млн рублей купят для сосудистого центра Мурманска

Новое оборудование в ближайшее время поступит в региональный сосудистый центр Мурманской области. Медицинское учреждение получит хирургический микроскоп и цифровую ангиографическую рентгеновскую систему.

ИА «Би-порт» со ссылкой на региональный минздрав пишет, что из федерального бюджета на покупку оборудования было выделено 66 млн рублей. Однако в 2021 году оно подорожало, средств оказалось недостаточно. В итоге было принято решение направить из резервного фонда региона дополнительно 41,6 млн рублей.

Покупка оборудования происходит в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Ее реализуют в полном объеме.

Ранее в 2021-м в Мурманской области в рамках нацпроекта «Культура» обновили школы искусств, музыкальные школы, библиотеки, драматический театр и культурно-досуговый центр.