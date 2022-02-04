Испытания качества асфальта проведут в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону ищут подрядчиков для ремонта улиц на общую сумму 30 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок. Предусмотрен комплекс работ, в том числе необходимо будет снимать деформированные асфальтобетонные участки и приводить дорогу в порядок. О проведенных ремонтных работах компании должны будут предоставить фотоотчет.

Еще более 2 млн рублей потратят на определение качества асфальта в Ростове. Всего предстоит провести 188 испытаний и исследований физико-механических свойств материалов и веществ, пишет RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону к 2025 году планируют присвоить пешеходной зоне в Газетном переулке официальный статус, данные об этом содержатся в плане городского развития. Речь идет об участке от улицы Максима Горького до Красноармейской. Еще одна пешеходная зона должна появиться на улице Соборной.