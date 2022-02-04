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Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Оренбуржье

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу нелегального цеха по производству алкоголя в Оренбургской области. Его обнаружили в частном доме в Буругусланском районе.

По данным управления МВД, в цеху обнаружено свыше 1,8 тыс. бутылок спиртного различных марок, а также свыше 300 емкостей, в которых находилось около 2 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Об этом пишет 56orb.ru. Кроме того, изъято свыше 3 тыс. единиц тары и приспособления для розлива. Этикетки на бутылки подозреваемые наклеивали вручную.

Продукцию без маркировки организаторы распространяли на территории ближайших населенных пунктов. Установлены пятеро подозреваемых, с них взята подписка о невыезде. Вся продукция направлена на экспертизу.

В конце января полиция изъяла порядка 102 тыс. пачек сигарет с признаками контрафакта в центре Тамбова. Продукция находилась в отдельно стоящем металлическом вагончике.

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