Мобильные пункты вакцинации питомцев от бешенства откроют в Липецке

Профилактический двухмесячник против бешенства проведут в Липецке. В разных районах города появятся 57 мобильных пунктов вакцинации.

В 2021 году в Липецке выявили пять случаев заболевания бешенством, в том числе три — среди домашних кошек. Работа по профилактике опасного заболевания проводится ветеринарами на постоянной основе. В течение марта и апреля специалисты будут прививать животных в разных частях города, сообщает LipetskMedia.

В 2021 году вакцинацию против бешенства прошли порядка 39 тыс. домашних кошек, собак и сельскохозяйственных животных. На границах города разложено больше 40 тыс. доз вакцины для диких животных. Препарат помещают в специальные брикеты с запахом мяса и рыбы. Прокусив брикет, животное получает дозу препарата, достаточную для иммунизации.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в 2021 году разложили почти 8 тыс. доз вакцины против бешенства в лесах. Это позволило значительно снизить количество выявленных случаев заболевания. Бешенство подтвердили у девяти лис и четырех енотовидных собак. В 2020 году бешенство выявили у 22 животных.