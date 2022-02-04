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Кондуктор выгнал ребенка из автобуса на мороз в Петрозаводске

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В Петрозаводске кондуктор автобуса выгнал ребенка на мороз. О случившемся в соцсетях рассказала мама пострадавшей девочки.

По ее словам, ее 12-летняя дочь не могла найти карту для оплаты проезда. В результате она оказалась на улице. Девочке пришлось пройти несколько остановок. Она сильно замерзла.

Женщина высказала возмущение, что за ее ребенка никто не заступился. Пользователи, оставившие комментарии под постом, также недоумевают, почему никто не мог оплатить ребенку проезд, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском 11-летнего ребенка высадили из автобуса за то, что у него не было проездного билета. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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