Крыша школы рухнула под тяжестью снега в Подмосковье

В подмосковном поселке Ашукино обрушилась кровля школы. Об этом в пятницу сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, причиной обрушения стал скопившийся на крыше снег.

Уточняется, что кровля рухнула над актовым залом, общая площадь обрушения составила 700 кв. м.

К моменту ЧП занятия в школе уже закончились и детей в здании не было. Благодаря этому никто не пострадал.

Подробности и другие детали инцидента выясняются.

В этот же день под тяжестью снега обрушилась крыша частного двухэтажного дома в Кировском районе Саратова. Фрагмент площадью 8 кв. м упал на чердачное перекрытие. Под давлением массы снега разрушилась стропильная система крыши дома, выбило часть стены и окно. Из дома эвакуировали семь человек, в том числе ребенка.