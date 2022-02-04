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Губернатор Свердловской области потребовал отловить бездомных собак в регионе

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 4 февраля, потребовал за две недели отловить всех бездомных собак в регионе.

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По его словам, ситуация с бродячими собаками непростая, только за последний месяц в регионе было несколько десятков инцидентов с животными. Куйвашев добавил, что на севере региона люди боятся выходить на улицу.

«Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Куйвашев поручил в течение двух недель отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. Он отметил, что после стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах.

Он поручил мэрам договориться с бизнесменами, чтобы те отдавали остатки еды из столовых, если понадобится дополнительная пища для пойманных собак.

«Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной», — заключил губернатор.

За последнее время в разных регионах России участились случаи нападения бездомных собак на людей.

22 января в Забайкалье собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. От полученных травм ребенок скончался. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

1 февраля следственные органы начали доследственную проверку после нападения безнадзорной собаки на 16-летнего подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке. В том же поселке 29 января стая бездомных собак напала на 15-летнюю девочку.

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