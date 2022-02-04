В бундестаге напомнили о недопустимости политизации СП-2

В экономических интересах Германии ускорить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом «Известиям» заявила депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, комментируя слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая связала вопрос запуска СП-2 с действиями РФ.

Депутат подчеркнула недопустимость политизации проекта газопровода.

«В Германии уже самые высокие цены на электроснабжение, что больно бьет по карману потребителей. «Северный поток – 2» нельзя использовать как рычаг политического давления, с обеих сторон. И уж тем более не стоит терпеть вмешательство со стороны ЕП. Мерзнуть будет простой народ, а не Фрау фон дер Ляйен», — указала Петерзен 4 февраля.

В свою очередь, член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра назвал неудачным данное высказывание фон дер Ляйен.

«В и без того напряженной ситуации и на фоне колоссально высоких цен на энергоносители глава Еврокомиссии играет с огнем. Торговлю между Европой и Россией нельзя использовать в геополитических играх Вашингтона», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление главы ЕК было опубликовано ранее в этот день. По ее словам, сроки сертификации СП-2 будут зависеть от действий России. Как указала фон дер Ляйен, РФ якобы оказывает военное давление на Украину, из-за чего проект газопровода нельзя исключать из санкционного списка. Она также уточнила, Еврокомиссия подготовила широкий пакет экономических и финансовых санкций против России.

Также в пятницу эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что отказ от газопровода СП-2 стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике. Он отметил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки.

4 февраля представитель минэкономики ФРГ Беате Барон сообщила, что Германия возобновит сертификацию СП-2, когда немецкий регулятор получит всю необходимую документацию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

В США и странах ЕС в последнее время заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения.