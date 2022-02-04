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Мэр Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25–26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались», — отметил градоначальник в ходе визита стационара ГКБ № 15 имени О. М. Филатова.

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Вместе с тем он рассказал, что на сегодняшний день в Москве для лечения больных развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах. По словам мэра, число госпитализаций достигло 1,6 тыс. пациентов в сутки с небольшим увеличением.

Однако, как уточнил Собянин, с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары продолжит расти. В настоящее время пациентов с COVID-19 принимают более 20 больниц, добавил градоначальник.

Ранее, 3 февраля, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что число госпитализаций не растет резко на фоне повышения числа выявленных случаев. По его словам, в настоящий момент складывается другая эпидемическая ситуация из-за упомянутых особенностей «Омикрона».

В тот же день доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что новый штамм коронавируса «Омикрон» стал чаще поражать детей. Она уточнила, что «Омикрон» научился заходить в клетки напрямую, этой протеазы много у взрослых, а у детей мало.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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