Два человека пострадали в пьяном ДТП со «скорой» в Байкальске

В Байкальске Иркутской области пьяный водитель внедорожника врезался в карету скорой помощи. Пострадали два человека, в том числе медик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на съезде с федеральной трассы «Байкал» в сторону микрорайона Гагарин. Водитель Mitsubishi Pajero врезался в машину скорой помощи, после чего карета столкнулась с Nissan X-Trail, двигавшемся по встречной.

В результате ДТП пострадали водитель «скорой» и медработник. Они получили ушибы, пишет ИА IrkutskMedia.

Как выяснилось, 53-летний водитель Mitsubishi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило освидетельствование, которое на месте провели сотрудники ГИБДД.

19 января в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) при столкновении двух легковушек и кареты скорой помощи погиб человек, еще четверо пострадали. Пациентов в момент происшествия в карете не было, бригада возвращалась с вызова.