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Умер армянский композитор Артур Григорян

Умер народный артист Армении Артур Григорян
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Народный артист Армении, композитор, песенник Артур Григорян скончался на 65-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщает 4 февраля директор Государственного театра песни Армен Саркисян.

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«После тяжелой продолжительной болезни в больнице 4 февраля скончался композитор, песенник, народный артист Республики Армения Артур Григорян», — процитировали его слова в «Арменпресс».

Артур Григорян родился 31 июля 1958 года в Ереване.

В 1991 году окончил факультет режиссуры Московского государственного университета театрального искусства.

В 1992 году он был назначен председателем Национального филармонического агентства Армении и до 1994 года возглавлял Государственный джаз-банд Армении, в том же году он основал Государственный театр песни.

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