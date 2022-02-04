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Около 60 автобусов на газомоторном топливе закупят для Орска

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Около 60 новых автобусов планирует закупить Орск (Оренбургская область) в 2022 году. Все транспортные средства будут работать на газомоторном топливе.

По данным администрации Орска, планируется закупка автобусов большого и среднего классов вместительности. Они будут достаточно маневренны в условиях города и доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы оборудованы устройством для поднятия инвалидных колясок, пишет «Урал56.Ру».

Автобусы поступят в город при поддержке правительства Оренбургской области. Средства выделены из регионального бюджета, соглашение о предоставлении субсидии подпишут в министерстве строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Оренбуржья.

Ранее сообщалось, что около 40 новых автобусов закупит в 2022 году Брянская область. На эти цели в бюджете предусмотрено около 260 млн рублей.

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