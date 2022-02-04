Экономист спрогнозировал рост цен на нефть выше $100 за баррель

Тенденция на подорожание нефти не поменяется в ближайшее время — в перспективе в 2022 году цена на этот ресурс, вероятно, достигнет сакраментального уровня в $100 за баррель Brent и даже выше. Об этом заявил «Известиям» в пятницу, 4 февраля, Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, комментируя сообщения и максимальном росте цен на черное золото с 2014 года.

Ранее в этот же день международное ценовое агентство Argus сообщило, что стоимость российской экспортной нефти Urals в ходе торгов 3 февраля превысила $93 за баррель. Такая цена наблюдается впервые с октября 2014 года. Urals выросла вслед за эталоном Brent, пробившем отметку в $91 за баррель впервые за семь лет.

Стоит отметить, что Urals всё еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Например, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, на северо-западе Европы — $3,13 за баррель.

По данным лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на Brent превысила $92,09 за баррель — также впервые с октября 2014 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,01%, до $90,03.

Гойхман отметил, что что драйверами роста нефтяных цен выступают, в частности, постепенное преодоление пандемии и связанное с этим возрождение динамики хозяйственной активности, экономического роста в мире, что сопровождается ростом спроса на сырье. Его, в свою очередь, усиливает сохраняющаяся нехватка энергоносителей, таких как газ и уголь. Она во многом порождена стремлением ускорить энергопереход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), не подкрепленным «адекватным ростом мощностей и производства «чистой» энергии, пояснил эксперт.

С другой стороны, по его словам, есть сложности с предложением ресурса. Ограничение добычи нефти со стороны ОПЕК+ диктуется не только квотами на увеличение добычи. Они вновь остались неизменными на уровне 400 тыс. баррелей в сутки по решению альянса от 2 февраля.

«Но дело здесь еще и в том, что экспортеры не вырабатывают даже и этих квот. Они просто не могут обеспечить рост добычи из-за технологических сложностей быстрого расконсервирования месторождений, ранее остановивших работу из-за требований снижения добычи», — посетовал Гойхман.

Он отметил, что одновременно и сланцевики в США, ранее заполнявшие такие «пустоты» от ОПЕК+, не увеличивают, а сокращают производство. Над ними довлеет политика ограничений для нефтяников со стороны администрации президента США Джо Байдена, его предыдущие запреты на бурение и гидроразрыв в ряде регионов, пояснил эксперт.

«В результате инвестиции в отрасль недостаточны, высока степень задолженности нефтекомпаний. Добыча нефти в США составляет 11,6 млн баррелей в сутки в третьей декаде января 2022 года, по данным EIA (независимое управления энергетической информации, которое входит в состав федеральной статистической системы Соединенных Штатов — Ред.). Это на 11,5% ниже, чем в марте 2020 года (13,3 млн/сутки) при прежней администрации», — рассказал специалист.

Он добавил, что немалое значение имеет и геополитический риск. Инвесторы опасаются последствий ограничения поставок в случае военных действий между Россией и Украиной. Поэтому именно российская нефть Urals дорожает быстрее, чем эталонный Brent, указал Гойхман. По цене эти две марки практически сравнялись на высоте около $93 за баррель, хотя обычно Urals на несколько долларов дешевле, сказал он.

«Таким образом, сохраняется физическая нехватка нефти по сравнению с потребностью, и данное явление останется актуальным в перспективе ближайших месяцев», — спрогнозировал он.

С другой стороны, есть и сдерживающие факторы для цен, считает экономист. Это, прежде всего, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и других ведущих центробанков в мире. Ограничение денежной массы и грядущее увеличение процентных ставок бьют по стимулированию спроса, подчеркнул он.

«Данный фактор всё же оказывается слабее драйверов, подталкивающих котировки вверх, но играет роль в ограничении их роста», — полагает специалист.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказал, что, когда спрос выше предложения на рынке, для устранения дисбаланса цена поднимается.

«На уровне стоимости Brent $90,5 за баррель сработали защитные стоп-приказы на закрытие коротких позиций. Этот технический фактор подбросил цену к $92 за бочку. Повышательный тренд сломать не удалось, и после прорыва вверх спекулянты продолжили покупать, надеясь заработать на дальнейшем росте к уровням $95, $100 за баррель и выше», — сказал он.

Эксперты, опрошенные «Известиями», говорили, что рост цен на черное золото отражает высокий спрос на сырье. По их словам, прогнозы международных агентств утверждают, что востребованность ресурса достигнет допандемийного уровня уже в 2022 году. Специалисты полагали, что дисбаланс на рынке сохраняется из-за проблем с поставками. Данные по запасам нефти в хранилищах также остаются ниже среднеисторических.