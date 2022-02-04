Диетолог перечислила правила питания для похудения к лету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, каких правил стоит придерживаться, чтобы похудеть к лету

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 4 февраля, специалист рассказала, что если в феврале перейти на правильное питание, то к лету можно сбросить в среднем 8 кг, если человек здоров и не имеет лишнего веса или ожирения за счет каких-то патологий.

Она отметила, что набирать зимой вес нормально для среднестатистического человека, поскольку в это время люди меньше двигаются и переходят на более калорийную пищу, чтобы согреться.

Диетолог рассказала, что для похудения стоит отказаться от употребления кондитерских изделий, в которых содержится много сахара. Можно оставить в рационе небольшое количество горького шоколада, съедать небольшой кусочек. Также допускается натуральная пастила, где помимо яблок и яичного белка ничего нет, натуральный мармелад, немного сухофруктов. Мороженое можно заменить на сорбеты, а также есть фрукты и ягоды, из которых в организм поступает сахар.

Кроме того, важно исключить из рациона трансжиры, поскольку они сбивают метаболические процессы и достаточно быстро приводят к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Содержатся они практически во всех кондитерских изделиях, а также в жареных во фритюре и на сковороде продуктах. Готовить еду лучше всего на пару, в отварном или запеченном виде. Также диетолог посоветовала убирать видимый жир, например кожу с курицы или если видим его в мясе.

«Тарелку делим пополам. Полтарелки у нас занимает зелень, овощи, желательно некрахмалистые, как в сыром виде, так и в тушеном, запеченном. Еще полтарелки делим пополам. На одной четвертинке будет что-то белковое: рыба, кролик, курица, индейка, телятина, любое нежирное мясо. На другую четвертинку кладем гарнир: гречка, если рис, то коричневый. Это должна быть крупа», — посоветовала Соломатина.

Врач уточнила, что рацион должен, в основном, состоять из овощей, белка: нежирного мяса, рыбы, яиц, творога, кисломолочных продуктов. Овощи должны присутствовать при каждом приеме пищи. Это могут быть капуста, брокколи, поскольку в них содержится тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жир. Также организму необходима клетчатка, которая содержатся в овощах, фруктах, цельнозерновом хлебе, недоваренных макаронах из твердых сортов пшеницы.

Помимо этого, по словам диетолога, важно соблюдать водный режим, поскольку иначе замедляются метаболические процессы, из-за чего похудеть сложнее. Важно также хорошо спать и не забывать о физических нагрузках.

Соломатина также предостерегла от низкокалорийных диет и голодания, поскольку из-за сильного снижения калорийности и быстрого похудения вес потом быстро вернется. Чтобы не поправиться в дальнейшем, должно уходить примерно полкило в неделю.

Врач посоветовала дробное питание, включающее в себя три основных приема пищи, два перекуса и на ночь, при желании, два яичных белка или стакан кефира, ряженки.

Если приспособиться к новому рациону или сокращению порций тяжело, врач посоветовала раз в неделю делать загрузочный день, когда можно позволить себе съесть больше обычного или разрешить себе любимый, пусть и высококалорийный продукт. В этом случае лучше компенсировать его клетчаткой, чтобы не спровоцировать выброс инсулина. Так, сначала можно съесть, например, сельдерей, перец или огурец, а уже потом свой любимый десерт.

В конце января диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что грейпфрут способствует замедлению старения и уменьшает чувство голода, таким образом помогая похудеть. По ее словам, в этом фрукте содержится много витаминов и микроэлементов, больше всего — витамина С и кремния: веществ, которые благотворно влияют на выработку коллагена.