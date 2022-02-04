Умер сценарист Эдуард Акопов

Советский и российский драматург и сценарист фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Будьте моим мужем» Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет. Об этом 4 февраля сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

«31 января в Лос-Анджелесе на 77-м году ушел из жизни Эдуард Акопов — выдающийся советский и российский сценарист, театральный драматург, писатель, первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России. Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса», — говорится в заявлении.

Эдуард Акопов родился в 1945 году в Баку.

В 1972 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а затем обучался в мастерской кинодраматурга Будимира Метальникова.

По сценариям Акопова сняты более 30 фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Шелковица», «Будьте моим мужем», «Воскресный папа», и многие другие. В них сыграли роли такие известные актеры, как Андрей Миронов, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова.