Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Умер сценарист Эдуард Акопов

Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский драматург и сценарист фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Будьте моим мужем» Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет. Об этом 4 февраля сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

«31 января в Лос-Анджелесе на 77-м году ушел из жизни Эдуард Акопов — выдающийся советский и российский сценарист, театральный драматург, писатель, первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России. Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса», — говорится в заявлении.

Эдуард Акопов родился в 1945 году в Баку.

В 1972 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а затем обучался в мастерской кинодраматурга Будимира Метальникова.

По сценариям Акопова сняты более 30 фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Шелковица», «Будьте моим мужем», «Воскресный папа», и многие другие. В них сыграли роли такие известные актеры, как Андрей Миронов, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022