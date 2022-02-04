В Полтаве демонтировали памятник Суворову как «элемент советской пропаганды»

В Полтаве демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, созданный в 1974 году скульптором-любителем. Инициатором сноса стал Украинский институт национальной памяти (УИНП), который счел монумент «элементом советской пропаганды». Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила местная газета «Полтавщина».

Демонтаж памятника в институте обосновали негативной репутацией Суворова на Украине.

«Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов, а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее Российской империи. Украина имеет своих исторических героев», — приводит издание слова представителя УИНП Олега Пустовгара.

Он добавил, что сегодня монумент «не имеет никакой художественной ценности».

Раньше памятник Суворову стоял в Киеве во дворе военного училища имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское военное училище). Затем в 2019 году его переместили в музей авиации в Полтаву.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.

В январе 2022 года в городе Новгород-Северский Черниговской области выставили на аукцион памятник Владимиру Ленину. Он был демонтирован в октябре 2016 года и с тех пор хранился на одном из коммунальных предприятий. Местные власти признали памятник «металлоломом» и выставили на площадке электронных публичных и государственных закупок Prozorro. Бронзовую статую весом 4,2 тыс. кг и высотой 5 м будут оценили в 394 тыс. гривен (около $14 тыс.).