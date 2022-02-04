Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Захарова назвала угрозы Лондона о санкциях против России безобразными

Захарова: Россия ответит на возможные санкции Лондона против российских компаний
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угрозы Великобритании по введению санкций против российского бизнеса безобразны и не останутся без ответа. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Противогазовый пакет: чем могут обернуться санкции против газового сектора России
FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России

«Если анонсированные санкции будут так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, <…> это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей. Наша реакция последует», — заявила на брифинге Захарова.

Дипломат добавила, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о намерении ввести новые рестрикции в отношение граждан РФ и юридических лиц «безобразно».

«Как мы понимаем, в таком случае под британские санкции может подпасть любая компания нашей страны, просто по одному принципу: она принадлежит к России. Данный шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее в этот день посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. По его словам, у британских банков и ряда подразделений финансовых организаций есть интересы в РФ.

Он добавил, что за последние два года товарооборот РФ и Великобритании вырос на $5 млрд, составив в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

31 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в отношении России будет введен самый жесткий санкционный режим в случае агрессии против Украины. По ее словам, новые ограничения применят в отношении людей, которые имеют связи с правительством РФ.

Ранее, 30 января, Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 30 января сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против РФ, которые могут привести «к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы». В частности, рассматриваются «меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций».

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022