Захарова назвала угрозы Лондона о санкциях против России безобразными

Угрозы Великобритании по введению санкций против российского бизнеса безобразны и не останутся без ответа. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если анонсированные санкции будут так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, <…> это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей. Наша реакция последует», — заявила на брифинге Захарова.

Дипломат добавила, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о намерении ввести новые рестрикции в отношение граждан РФ и юридических лиц «безобразно».

«Как мы понимаем, в таком случае под британские санкции может подпасть любая компания нашей страны, просто по одному принципу: она принадлежит к России. Данный шаг вызовет очередной виток напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее в этот день посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. По его словам, у британских банков и ряда подразделений финансовых организаций есть интересы в РФ.

Он добавил, что за последние два года товарооборот РФ и Великобритании вырос на $5 млрд, составив в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

31 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в отношении России будет введен самый жесткий санкционный режим в случае агрессии против Украины. По ее словам, новые ограничения применят в отношении людей, которые имеют связи с правительством РФ.

Ранее, 30 января, Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 30 января сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против РФ, которые могут привести «к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы». В частности, рассматриваются «меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций».

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.