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Предприятия Липецкой области проверят из-за загрязнения реки Дон

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Внеплановые проверки пройдут на предприятиях в Липецкой области в связи с загрязнением реки Дон. Росприроднадзор оценит степень влияния организаций на состояние водоема.

Пробы воды были взяты в 2021 году специалистами Центрально-Черноземного межрегионального управления совместно с липецким филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. По итогам исследования проб установлено, что состояние реки в границах Липецкой области неоднородно. На некоторых участках зафиксировано превышение допустимой концентрации меди в 10 раз, марганца в четыре раза, фенолов в три раза, цинка в 1,5 раза, нитрит-ионов в 1,4 раза. Об этом пишет GOROD48.

В Росприроднадзоре отметили, что подобная картина загрязнения характерна для участков в рек, в которые попадают стоки из ненадлежащим образом используемых очистных сооружений. Внеплановые проверки пройдут в ОГУП «Данковский водоканал», «Лебедянский водоканал» и «Задонский водоканал». Также Росприроднадзор проверит ОАО «Лебедянский сахарный завод».

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