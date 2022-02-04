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Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

«Европейская правда»: Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО
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Венгрия заблокировала участие Украины в объединенном центре передовых технологий по киберобороне Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщило интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на источник.

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По данным издания, Украина подала официальный запрос о присоединении к работе центра по киберобороне в августе 2021 года. Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре. В случае успеха Украина могла стать членом центра уже с 1 января 2022 года.

26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что Украина пока не достигла точки для передачи стране плана действий для членства в Североатлантическом альянсе (НАТО).

23 января бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, страна не вступит в НАТО ни в ближайшем будущем, ни в «необозримом».

22 января американский политический обозреватель Росс Даутат отметил, что США нужно на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО. По его мнению, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада, а США взяли на себя невыполнимые обязательства, пытаясь свести страну с политической орбиты России.

17 января вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в ближайшие 10 лет НАТО предпримет шаги по принятию страны в альянс. По ее мнению, вступление Украины в альянс станет средством для сдерживания «агрессивных устремлений» России.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняло политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказалось предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.

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