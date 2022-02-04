Захарова назвала обреченным союз Украины, Польши и Великобритании

Союз Украины, Польши и Великобритании обречен в силу исторического опыта. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые альянсы против кого-то — они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что противостоять реальной агрессии и объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам, — это нормально, а создавать союзы, чтобы «дружить против кого-то» — глупо.

«Создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имя для этого оснований, — ну это по меньшей мере глупо, я уже не говорю о том, что это всё противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым», — пояснила она.

Захарова напомнила, что «нагнетание международного милитаристского ужаса» и «раскол Европы неким тройственным союзом» навеивает исторические ассоциации, которые не идут в пользу решивших создать альянс странам.

«Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они не фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна — провокация», — подчеркнула дипломат.

О том, что Украина, Великобритания и Польша создадут новый альянс, заявил 1 февраля украинский лидер Владимир Зеленский. Однако президент не рассказал о конкретных деталях сотрудничества трех стран в новом формате.

Политик подчеркнул, что дипломатическая поддержка Украины находится на высоком уровне с 2014 года. Он добавил, что страна «ценит поддержку всех, но рассчитывает только на себя».

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объявление о создании союза переносится на неопределенный срок. Он пояснил, что объявление будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев.

Кулеба подчеркнул, что Варшава, Киев и Лондон обладают не только «реалистичным осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны Российской Федерации», но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

1 февраля Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. 19 января правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие.Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.