Эксперт назвал особенность контракта «Газпрома» и CNPC по поставкам газа в КНР

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пятницу, 4 февраля, прокомментировал «Известиям» заключение между «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) договора купли-продажи газа в КНР с Дальнего Востока России.

Как отметила ранее в этот же день пресс-служба российской компании, контракт предполагает, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок увеличится на 10 млрд куб. м, а в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, в том числе поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

По словам Юшкова, предполагается, что поставки газа из дальневосточных регионов России будут осуществляться по ответвлению трубопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток. Сейчас по указанному газопроводу идет прокачка примерно около 2 млрд куб. м в год, а мощность трубы около 6 млрд куб. м в год, но ее можно увеличить, если строить над ней газокомпрессорные станции.

На данный момент газ по данному трубопроводу идет до Владивостока с Киринского месторождения. Однако оно по запасам не очень большое и может давать по 5,5 млрд куб. м в год и, получается, что его не хватит для покрытия объема контракта в Китай на 10 млрд куб. м в год.

Эксперт допустил, что для этих целей «Газпром» будет разрабатывать Южно-Киринское месторождение, на котором предполагается добыть до 21 млрд куб. м в год. Однако в 2015 году США ввели против него санкции и американские компании не могут поставить для его разработки автономные добычные блоки — роботизированные установки, которые ставятся на дно скважины и сами ведут добычу. Именно они были использованы при разработке Киринского месторождения.

Таким образом, по словам Юшкова, «Газпром», на данный момент бурит скважины на Южно-Киринском месторождении и готовит его к разработке.

«И «Газпром», по всей видимости, предполагает, что, по мере того как сейчас построится газопровод в Китае с Дальнего Востока, по мере того как начнутся поставки сначала за счет Киринского месторождения, что к тому времени он найдет решение, как добывать газ на Южно-Киринском месторождении и уже с помощью его газа выйдет на те самые 10 млрд куб. м в год поставки газа ежегодно в Китай. Вот в чем основная особенность этого проекта», — заключил он.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что российские предприятия подготовили газовый контракт о поставках 10 млрд куб. м топлива в Китай в год.

Посол России в Китае Андрей Денисов 25 января сообщил, что переговоры о новом проекте поставок в КНР российского газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли степени готовности. Большая часть содержания итоговых документов согласована, сказал Денисов.

Дипломат заявил, что данный маршрут позволит диверсифицировать поставки топлива, так как в данный момент доставка углеводородов идет только через территорию Монголии.

3 января британская газета Daily Express заявила, что Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2».

14 декабря CNPC заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.