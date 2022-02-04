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Технологию «жидкостного дыхания» в ближайшем будущем испытают на людях

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Российские специалисты уже несколько лет занимаются важной разработкой, которая позволит людям исследовать морские глубины. Речь идет о «жидкостном дыхании», которое изучают сотрудники российского Фонда перспективных исследований.

Технология поможет людям мгновенно подниматься с глубины около километра, не страдая от кессонной болезни. В настоящее время разработка ожидает сертификации в Минздраве. До тех пор эксперименты проводятся только на животных — хомяках и собаках.

«Основная задача данной жидкости — это растворять газы, кислород и углекислый газ. Используемые жидкости с целью получения необходимых физико-химических свойств получены путем целевого синтеза. При этом эти жидкости также обладают еще определенной протезной функцией. То есть они не вымывают сурфактант, а, наоборот, расправляют легкие», — пояснил глава проекта Фонда перспективных исследований Анатолий Бала.

Благодаря данным свойствам дыхательной жидкости человечество расширит возможности освоения морских глубин, а также сможет восстанавливать легкие после болезней, например COVID-19.

Как отметил Бала, важным вопросом исследования было то, насколько под действием данной жидкости человек способен осуществлять какие-либо физические действия и понимать, что он делает.

«И в связи с этим появился такой эксперимент, в котором мы показали, что хомяк может пройти по лабиринту, при этом будет еще и дышать жидкостью, абсолютно спокойно выполнять сложную умственную деятельность», — добавил эксперт.

Кроме того, данная технология избавит людей от баротравм при всплытии на поверхность. Особенно актуально это открытие для подводников и военных ныряльщиков.

Подробнее об этой уникальной разработке, а также других полезных открытиях зрители узнают в новом выпуске научно-фантастической передачи «Наука и техника» на телеканале РЕН ТВ. Следующий выпуск программы с Михаилом Борзенковым выйдет уже в субботу, 5 февраля.

«Наука и техника» — программа о самых невероятных достижениях прогресса и открытиях ученых, об инновациях, способных изменить будущее человечества. Как отмечали авторы передачи «Наука и техника», новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

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