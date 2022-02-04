Песков заявил о верховенстве закона над традициями Чечни

Вопрос «кровной мести» является традиционным для Чечни, но он не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство закона. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, что в чеченских СМИ якобы продолжаются призывы к «кровной мести». Однако журналист не привел примеры подобных публикаций.

В свою очередь, Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия.

«В этом, наверное, специфика <...> Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в четверг Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле обсудили хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. В ходе общения чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, республике удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.