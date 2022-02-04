Жительница Оренбуржья лишилась почти 1,5 млн рублей из-за мошенников

В Орске (Оренбургская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 39-летней женщины. Потерпевшая лишилась почти 1,5 млн рублей.

По словам бухгалтера одной из организаций города, ей поступили звонки от незнакомцев, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они заявили, что кто-то якобы пытается снять деньги со счета женщины. Для сохранности средств потерпевшей предложили совершить перевод на «безопасный» счет, пишет РИА «Оренбуржье». Женщина перечислила 393 тыс. рублей.

Позже мошенники вновь связались с жительницей Орска и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Злоумышленники убедили женщину оформить «встречный» кредит и перевести на другой счет чуть больше 1,1 млн рублей.

Полиция устанавливает личности преступников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В начале февраля проверка по факту крупного мошенничества началась в Якутске. Мужчина перечислил неизвестным лицам 1,3 млн рублей. Злоумышленники обещали потерпевшему доход от инвестиций.