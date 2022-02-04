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Кардиолог рассказала о вреде красного мяса для сердца

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Красное мясо вредно для сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания насыщенных жиров. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала врач-кардиолог сети клиник «Атлас» Александра Щинова.

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«Именно такие жиры, в большом количестве содержащиеся в свинине, говядине и баранине, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему приводят к повышению уровня холестерина, что ведет к развитию атеросклероза сосудов», — объяснила она «Газете.Ru».

Уровень холестерина повышается при употреблении насыщенных жиров, однако ученые до сих их пор выясняют, почему эту происходит. Согласно одной из гипотез, насыщенные жиры подавляют рецепторы для «плохого» холестерина, который в норме утилизируется печенью, и тем самым повышают его содержание в крови, отметила Щинова.

По словам врача, насыщенные жиры запускают «хронический воспалительный процесс».

«И вызывают эндотелиальную дисфункцию (нарушение функции внутренней оболочки артерий), что является пусковым механизмом атеросклероза», — заключила она.

В сентябре 2021 года врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова заявила, что виды красного мяса, в число которых входят свинина, говядина, бедра и голени курицы, могут вызывать рак.

Она уточнила, что злоупотреблять красным мясом нельзя, однако отказываться от него полностью также не следует, так как оно содержит гемовое железо, которое поддерживает гемоглобин в крови. Врач порекомендовала правильно готовить мясо, чтобы сделать его максимально полезным для здоровья. По словам врача, мясо необходимо тушить, варить и запекать на гриле, при этом от жарки на сковородке лучше отказаться.

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