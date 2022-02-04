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Украинца осудили на 6,5 лет колонии за подготовку взрывов в Крыму

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Севастопольский городской суд приговорил украинского гражданина к шести с половиной годам лишения свободы, гособвинение доказало его вину в подготовке серии взрывов в Крыму. Об этом в пятницу, 4 февраля, суд сообщил на своем сайте.

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«Третий апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Украины, который <...> признан виновным в том, что в составе организованной группы совершил приготовление к диверсии — совершению в городе Севастополе взрывов, направленных на разрушение и повреждение предприятий, сооружений, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В соответствии с ч. 3 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России обвиняемому был приговорен к лишению свободы на шесть с половиной лет, а также оштрафован на 300 тыс. рублей.

«Он (осужденный. — Ред.) также признан виновным в незаконном хранении в составе организованной группы взрывных устройств», — сообщили в суде.

В тот же день агент Главного управления разведки минобороны Украины Константин Ширинг был приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Как пояснили в ФСБ России, Ширинг передал Киеву значительный массив данных о вооруженных силах России на полуострове. Агента задержали в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах Украины.

Сообщницей Ширинга оказалась россиянка, военнослужащая Минобороны России. Агент привлек ее сотрудничеству, чтобы получить необходимую ему информацию.

Россиянку приговорили к уголовному наказанию в июле прошлого года, она проведет восемь лет в местах лишения свободы. Суд постановил предоставить отсрочку отбывания наказания на два года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 января, что разведке Украины пришло время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов страны. Зеленский отметил, что Украина научилась достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям.

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