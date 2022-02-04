Китайские автопроизводители представят кроссоверы с овальным рулем

Китайские автопроизводители представят публике кроссоверы компании Changan, которые будут оснащены овальным рулем вместо привычного круглого. Новинку российские автолюбители смогут увидеть уже в этом году

Эксперты отметили, что подобная форма рулевого колеса позволит водителям следить за приборами панели управления поверх «баранки». Вместе с тем специалисты обратили внимание на то, что в будущем машины смогут и вовсе производиться без руля.

В качестве примера они привели концепт-кар из Кореи под названием «Пророчество» (Prophecy). Дизайнер Люк Донкервольке пояснил, что стандартное рулевое колесо в салоне решили заменить парой джойстиков.

«Провел рукой, и выезжает панель управления. И мы сохраняем всё свободное пространство, которое получили благодаря отсутствию руля. Более того, мы построили кузов автомобиля вокруг электрической батареи, именно из-за этого у нас плоский ровный пол и много пространства», — объясняет дизайнер.

Еще одно интересное решение предложили шведские конструкторы. Они превратили концепт-кар в полноценный беспилотник со спальней и диваном. Салон машины трансформируется в офис для четырех человек или даже в площадку для детских игр. По словам разработчиков, это может стать альтернативой междугородним перелетам, в особенности на небольшие расстояния.

«Например, перелет из Нью-Йорка в Вашингтон или из Лос-Анджелеса в Сан-Диего занимает больше времени, чем поездка на автомобиле. У автопилота здесь пятый уровень автономности, это значит, что вы больше не водитель и во время поездки можете заниматься чем угодно. Вашего участия в управлении не понадобится, автомобиль сделает всё сам, пока вы спите», — пояснил специалист по системам безопасности Микаэль Люнг.

Подробнее о концепт-карах будущего расскажут в новом выпуске программы «Наука и техника» с Михаилом Борзенковым, которая выйдет на РЕН ТВ в субботу, 5 февраля, в 12:00 мск.

«Наука и техника» — программа о самых невероятных достижениях прогресса и открытиях ученых, об инновациях, способных изменить будущее человечества.