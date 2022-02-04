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Биолог допустила случаи непрерывного инфицирования коронавирусом

Биолог Баранова заявила о шансе заболеть COVID-19 сразу после выздоровления
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что COVID-19 можно повторно сразу после выздоровления.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 4 февраля, специалист объяснила, что произойти это может, если человек перенес «Омикрон» ВА.1, а затем заболел другой линией — ВА.2, которую иначе называют «Стелс-Омикрон».

«В Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого «Омикрона» (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там успешно распространяться», — рассказала биолог.

Эксперт напомнила, что на данный момент линию штамма «Омикрон» ВА.2 выявили практически во всех странах, включая Россию. Вероятность заболеть сразу же после выздоровления, по словам Барановой, зависит от популяционного иммунитета.

Она объяснила, что после штамма «Дельта» вероятность заболеть «Омикроном» в течение месяца составляет 2%, в течение двух месяцев — 5%. Между тем невозможно сказать, в какую группу процентов попадет конкретный пациент. Есть даже небольшой шанс заболеть вновь на следующий день после выздоровления. Чем больше времени проходит после перенесенного заболевания, тем вероятность реинфекции повышается.

Ранее в этот день Баранова рассказала, почему новый штамм коронавируса «Омикрон» стал чаще поражать детей. Раньше дети были более защищенными от коронавируса и являлись для него «трудной добычей», сейчас же «Омикрон» научился «заходить» в клетки напрямую.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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