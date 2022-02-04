В Ливии закрытие школ из-за «Макрона» вызвало смех

Опечатка в предписании министерства образования Ливии от 3 февраля о закрытии образовательных учреждений в Джуфре из-за штамма коронавирусной инфекции «Макрон» вызвало смех в социальных сетях.

«В связи с появлением новых случаев заболевания вирусом «Макрон» среди учащихся. Принято решение остановить занятия в образовательных учреждениях в Джуфре с 3 февраля до четверга, 10 февраля», — процитировали заявление в «РИА Новости».

Опечатка в арабском написании штамма COVID-19 «Омикрон» вызвала насмешку среди комментаторов, так как она оказалась созвучна с фамилией президента Франции Эммануэля Макрона.

3 января американский рэпер Omarion в своем TikTok обратился к своим подписчикам с просьбой не путать его псевдоним с названием штамма коронавируса «Омикрон». Он посмеялся над этим, заявив, что при после встречи с ним на улице не надо будет соблюдать самоизоляцию.

Председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко заявил, что отличительной особенностью «Омикрона» является его тяжелое течение у детей. Ранее в этот же день профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «Омикрон» более заразен по сравнению с другими штаммами из-за своих особенностей размножения. По его словам, для переболевших или достаточно давно вакцинированных от COVID-19 существует риск повторного заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».



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