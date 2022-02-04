Научный сотрудник МГИМО оценил совместное заявление лидеров России и Китая

Совместное заявление, принятое по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китая 4 февраля, отражает широту международного взаимодействия Москвы и Пекина. Такое мнение «Известиям» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов.

«Совместное заявление показывает широту международного взаимодействия Москвы и Пекина. В дипломатическом языке, которым пользуются стороны, даже появился термин — «уплотнение» этого взаимодействия», — заявил он.

Денисов также отметил, что сотрудничество двух стран в международных организациях, прежде всего в ООН, затронутое в документе, всегда было традиционно для РФ и КНР, но в последнее время еще больше усилилось, поскольку стороны одинаково возражают против «мира, основанного на правилах», и считают традиционные многосторонние институты основой международного порядка.

Эксперт подчеркнул важность того, что оценка вопросов расширения НАТО никак не связывается с нынешним обострением ситуации вокруг Украины.

«Украина в заявлении даже не упомянута. Видимо, стороны, считают, что есть более фундаментальные и долговременные вопросы, которые требуют всеобщего внимания — в частности, необходимость отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. С тех же позиций оценивается обстановка в АТР, где Москва и Пекин призывают отказаться от создания закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей», — заключил Денисов.

Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла ранее в этот день в Пекине. В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения России и Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

В ходе встречи лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором говорится, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве «нет запретных зон». В документе отмечается, что укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран и не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах.

Путин и Си Цзиньпин также в ходе встречи затронули тему открытия границ между РФ и КНР, расширения взаимных расчетов в национальных валютах, а также тему инвестиционного и военно-технического сотрудничества.

В Китай российский лидер прибыл 4 февраля для участия в церемонии открытия Олимпийских игр и встречи с председателем КНР. Церемония открытия Игр начнется 4 февраля в 15:00 мск.