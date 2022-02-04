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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась
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Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась, заявил 3 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25–26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. <...> На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах», — отметил градоначальник в ходе визита стационара ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

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Собянин уточнил, что на сегодняшний день уровень госпитализаций составил 1,6 тыс. человек в сутки с небольшим увеличением. При этом ожидается, что нагрузка на стационары продолжит расти. В Москве развернуто более 20 больниц для больных COVID-19.

«Мы запускаем резервные мощности, так чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса (больницы имени Филатова. — Ред.). Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе», — добавил мэр.

2 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная отметила, что стремительный рост заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге связан с доминирующим в регионе «Омикроном». Она уточнила, что штамм обладает большей заразностью, чем «Дельта» и легко передается.

27 января вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Он уточнил, что эволюция вируса «идет в сторону уменьшения патогенности».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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