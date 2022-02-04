Спикер парламента Крыма назвал причины отказа Киева от «завоевания» полуострова

Украина отказалась от планов по аннексии Крыма, опасаясь сопротивления крымчан, которые встанут на защиту Родины. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил журналистам глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские власти не смогут вернуть полуостров в состав страны военным путем.

«Даже такой прожженный представитель киевского режима, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вынужден был заявить, что «вернуть», как они это называют, Крым в состав Украины невозможно. Это хорошо, что у этих «скакунов» остались какие-то мозги и чувство самосохранения. Но мы должны быть готовы дать решительный отпор любым попыткам украинской аннексии Крыма. Тем более тот же Данилов говорит о наличии у Киева какой-то стратегии по нашему «возвращению»…» — сказал Константинов.

Парламентарий подчеркнул, что крымчане сделали свой выбор в ходе референдума в 2014 году. За вхождение полуострова в состав России проголосовало 97% избирателей, как сообщает на своем сайте государственный архив города Севастополь.

Также Константинов рассказал о реакции крымчан на слова Данилова.

«Как бы относились узники Освенцима, которым удалось бежать из лагеря в последний момент перед отправкой в печь, к тому, что у лагерной администрации имеется стратегия их возвращения? Мы очень хорошо знаем, от какой судьбы ушли весной 2014 года. Мы не питаем никаких иллюзий по поводу того, какую судьбу нам готовят в Киеве. Будь их воля, Крым стал бы безлюдным — точно по формуле, которую нам укронацисты озвучили еще в 1990-х годах. Это была бы даже не трагедия. Это была бы катастрофа», — отметил депутат.

Как накануне отметил Данилов, вернуть Донбасс Киев также не сможет военным путем, так как это повлечет большие жертвы.

1 февраля информационное управление аппарата парламента Украины сообщило, что Верховная рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, способствовавших потере Крыма.

Отмечалось, что комиссия намерена проверить подлинность информации о фактах содействия должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления Украины во временной «оккупации Крыма в 2013–2014 годах».

Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. При этом Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.