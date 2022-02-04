Семь мостов отремонтируют в Брянской области в 2022 году

Семь мостовых сооружений отремонтируют в Брянской области в 2022 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным регионального управления автомобильных дорог, на трассе Клинцы–Песчанка–Суббовичи планируется ремонт моста через реку Унеча. Он расположен в селе Смолевичи, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Всего в регионе планируют привести в порядок около 440 км дорог. На эти цели будет направлено свыше 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Астрахани будет проведен капитальный ремонт Нового моста. Сооружение было построено больше 30 лет назад, транспортная артерия соединяет левобережную и правобережную части города. Дорожные работы запланированы на 2023 год.