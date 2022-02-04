Эпидемиолог назвала «легкую добычу» для «Омикрона» среди людей
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему новый штамм коронавируса «Омикрон» стал чаще поражать детей.
В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 4 февраля, специалист отметила, что новый штамм обладает свойствами, которые позволяют ему проникать в клетки организма напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, в которой нуждались штаммы «Альфа» и «Дельта».
«Омикрон» научился заходить в клетки напрямую... Этой протеазы много у взрослых, а у детей мало», — уточнила врач.
Она добавила, что раньше дети были более защищенными от коронавируса и являлись для него «трудной добычей», пишет «Федеральное агентство новостей».
По словам биолога, данная ситуация осложняется еще и тем, что большинство детей не вакцинированы от коронавируса, пишет сайт kp.ru.
Ранее 4 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что дети чаще всего подхватывают коронавирус в кругу семьи от взрослых.
По ее словам, наиболее выражено болеют малыши до двух лет. Их организм бурно реагирует на вирус, так как иммунная система еще не успела познакомиться с сезонными инфекциями, отмечает телеканал «360».
3 февраля российские педиатры Андрей Продеус и Евгений Тимаков рассказали о синдроме крупа у детей при заболевании штаммом COVID-19 «Омикрон». Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть сужаются дыхательные пути. В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
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