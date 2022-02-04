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Эпидемиолог назвала «легкую добычу» для «Омикрона» среди людей

Эпидемиолог Роспотребнадзора: дети становятся для COVID-19 «легкой добычей»
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему новый штамм коронавируса «Омикрон» стал чаще поражать детей.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 4 февраля, специалист отметила, что новый штамм обладает свойствами, которые позволяют ему проникать в клетки организма напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, в которой нуждались штаммы «Альфа» и «Дельта».

«Омикрон» научился заходить в клетки напрямую... Этой протеазы много у взрослых, а у детей мало», — уточнила врач.

Она добавила, что раньше дети были более защищенными от коронавируса и являлись для него «трудной добычей», пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам биолога, данная ситуация осложняется еще и тем, что большинство детей не вакцинированы от коронавируса, пишет сайт kp.ru.

Ранее 4 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что дети чаще всего подхватывают коронавирус в кругу семьи от взрослых.

По ее словам, наиболее выражено болеют малыши до двух лет. Их организм бурно реагирует на вирус, так как иммунная система еще не успела познакомиться с сезонными инфекциями, отмечает телеканал «360».

3 февраля российские педиатры Андрей Продеус и Евгений Тимаков рассказали о синдроме крупа у детей при заболевании штаммом COVID-19 «Омикрон». Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть сужаются дыхательные пути. В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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