Рекордное количество снега выпало в Самарской области

Новый абсолютный суточный максимум количества осадков установлен 3 февраля в Самарской области. Синоптики зафиксировали рекордные показатели в нескольких населенных пунктах.

По данным Приволжского УГМС, наибольшее количество осадков — 26,3 мм — выпало в Клявлино. Новый рекорд на 8 мм превышает прежний показатель, установленный в 2020 году. В Самаре выпало 24,3 мм осадков, в Кинель-Черкассах — 16,3 мм осадков. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Снегопад в Самарской области продлился сутки. На дорогах образовались пробки, местами зарегистрированы массовые ДТП. Толщина снежного покрова в разных частях региона составляет 60–80 см.

Ранее синоптики рассказали о рекордном количестве снега в Татарстане. К концу января толщина снежного покрова достигла 60 см, в то время как обычно показатель составляет 37–40 см.