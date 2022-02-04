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Осужденного в США за кражу кода Windows 8 россиянина задержали в Москве

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У экс-сотрудника Microsoft Алексея Кибкало, ранее отбывавшего наказание в американской тюрьме за кражу данных об операционной системе Windows 8, нашли пять пакетиков с неким веществом. Кибкало задержали в Москве, сообщает источник «Известий».

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Правоохранители подозревают, что порошок в пакетах является наркотиком. Если подозрение подтвердится, Кибкало вновь может грозить лишение свободы.

Кибкало, по словам источника, был назначен на высокий пост в Microsoft в 2005 году. В обязанности IT-специалиста входили поддержка продуктов корпорации на Ближнем Востоке и в Африке, а также организация тренингов.

Американский суд установил, что в 2012 году Кибкало передал французскому блогеру секретные данные о Windows 8 с целью получения вознаграждения. Федеральный суд США приговорил Кибкало в 2014 году к трем месяцам тюрьмы. Сам осужденный признал, что украл данные Microsoft.

Ранее, 14 января, сотрудники Госавтоинспекции при досмотре нашли наркотики у актера Московского Театра юного зрителя Леонида Кондрашова.

По результатам экспертизы было установлено, что в пакете, который имел при себе актер, содержалось чуть менее 2 г мефедрона. 23-летний мужчина в данный момент находится под подпиской о невыезде.

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