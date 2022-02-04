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Эксперт объяснил снижение транзита газа через Украину отсутствием заявок

Эксперт Митрахович: транзита газа через Украину мог упасть из-за отсутствия заявок в конкретные дни
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Объем транзита газа зависит от заявок покупателей в рамках долгосрочных контрактов, но ситуация на рынке меняется каждый день, а на спотовый рынок «Газпром» по-прежнему не выходит. Об этом заявил «Известиям» Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России, комментируя сообщения о снижении объема транзита газа через Украину в пятницу, 4 февраля.

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По данным «Оператора ГТС Украины» на пятницу, транзит российского газа через Украину снижается несколько дней подряд, текущая заявка на прокачку составляет 73,03 млн куб. м. 1 февраля была заявка на прокачку 107 млн куб. м российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией, на следующий день — на 91 млн куб. м, 3 февраля — на 82 млн куб.м.

В январе транзит газа через украинскую территорию составил в среднем 54 млн куб. м в сутки, что примерно в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Митрахович допустил, что в какой-то конкретный день могло быть больше заявок, в другой — меньше. Какие-то компании, по его словам, пытаются угадать динамику цен, чтобы закупить газ, когда им будет удобнее.

«Кроме того, у кого-то в конкретный момент мог быть меньший доступ к газохранилищам, у кого-то больший. У других были выгоды от теплой погоды», — предположил эксперт.

Новости о поступлении новых объемов газа из России в Европу сказываются на ценах в европейском регионе, а они, в свою очередь, влияют на дальнейшие заявки на поставку импортного газа. По данным биржи ICE, торги газом на нидерландском хабе TTF закрылись 3 февраля на уровне $937 за тыс. куб. м после $884 днем ранее. По данным на пятницу, стоимость газа на этом хабе подросла до $955 за тысячу кубометров.

В конце декабря Митрахович рассказал «Известиям», что долгосрочные контракты по газу выгодны и покупателю, и продавцу, ведь в этом случае покупающая сторона имеет гарантированный объем ресурса по понятной цене, которая привязана к нефти, и ее можно заранее просчитать.

Он подчеркивал, что в этом принципиальное отличие от спотового рынка, где нельзя заранее просчитать цену и можно оказаться «в глупой ситуации», как ряд стран во второй половине 2021 года, которым пришлось покупать газ по высокой стоимости.

По его словам, для поставщика долгосрочные контракты — это возможность понять, сколько газа потребуется покупателю, заранее вложить деньги в добычу, производство, инфраструктуру, так как нельзя просто прийти и сказать «уважаемый поставщик, дайте газ».

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