Пять автомобилей и один человек пострадали за день в Уфе из-за схода снега

Молодой человек и пять автомобилей пострадали из-за схода снега с крыш домов в Уфе. Сразу несколько подобных эпизодов произошло за один день, с вечера 3 февраля до полудня 4 февраля.

Мужчине потребовалась медицинская помощь. Сейчас его отпустили домой, пишет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на управление гражданской защиты Уфы.

Что касается автомобилей, то механические повреждения получили четыре иномарки и одна легковушка отечественного производства.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе сосулька упала с крыши дома на женщину и двоих детей. В результате дети пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы и ушибы. У их 35-летней матери медики зафиксировали ушиб голени. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.