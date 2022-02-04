Матыцин ушел на карантин из-за COVID-19

Министр спорта РФ Олег Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном 4 февраля в Telegram.

«Стало известно, что министр спорта РФ Олег Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом. Желаем Олегу Васильевичу скорейшего выздоровления!» — отмечается в сообщении.

В России за сутки выявили 168 201 случай COVID-19, госпитализированы 17 798 человек, что на 0,3% больше по сравнению с 3 февраля. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832) и Московской области (11 255).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 февраля заявила, что ведомство тщательно отслеживает все мутации коронавируса. Также Попова указала на необходимость сохранения ограничений, введенных в регионах РФ из-за распространения коронавируса.

25 января карантин для контактировавших с больными COVID-19 был сокращен до семи дней.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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