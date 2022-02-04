Девять лет колонии просит обвинение для бывшего вице-мэра Воронежа

В Центральном районном суде Воронежа гособвинитель запросил для бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова девять лет колонии строго режима и штраф в 3 млн рублей. Его обвиняют в коррупции.

Антиликаторов признал вину в полном объеме, хотя на первом этапе следствия признавал лишь получение половины суммы, которая ему вменяется. Он попросил суд вынести справедливое решение с учетом своего искреннего раскаяния.

ИА «Абирег» уточняет, что бывшего самого молодого вице-мэра Воронежа обвиняют в получении взятки в 1,5 млн рублей за помощь директору ООО «Фрегат» Шамилю Битокову в решении вопроса о продлении действия договоров на организацию ярмарок. Управление предпринимательства хотело их расторгнуть в одностроннем порядке из-за нарушений условий.

Следствие установило, что посредником в передаче денег выступил бывший первый вице-мэр Сергей Курило, который в здании мэрии передал их Антиликаторову. Сам он факта получения денег не отрицал, но утверждал, что вторую половину якобы взял Курило.